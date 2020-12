Inscrições para cursos do IFMT prosseguem até o dia 4 de janeiro

Estão abertas até o dia 04 de janeiro, as inscrições para o Processo Seletivo 2021/1 dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. São ofertadas 2.865 vagas para 19 campi (Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Cuiabá, Cuiabá - Bela Vista, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera, Rondonópolis, São Vicente, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Sinop, Tangará da Serra, Diamantino, Guarantã do Norte) e dois centros de referência (Paranaíta e Jaciara). As inscrições estarão abertas no período de 12 de novembro a 04 de janeiro, no endereço eletrônico do IFMT.

Por conta da pandemia da Covid-19, a seleção sofreu alterações e o ingresso para as turmas 2021/1 será feito por meio de sorteio público. Neste edital, não haverá cobrança de taxa de inscrição.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar por concorrer as vagas reservadas (sistema de cotas) ou por ampla concorrência. o IFMT reserva 60% (sessenta por cento) das vagas de todos os cursos e turnos para candidatos que tenham cursado integralmente o fundamental na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal).

O preenchimento do formulário de inscrição com todas as informações (nome completo, CPF, RG, data de nascimento, entre outros) deve ser realizado exclusivamente no nome do candidato que realizará o processo seletivo. A inscrição realizada com documentos dos pais/responsáveis ou outra pessoa será indeferida.

No dia 08 de janeiro de 2021, o IFMT disponibilizará para os candidatos a listagem em ordem alfabética do total de inscritos, com a confirmação de inscrição, contendo o nome completo do candidato, “número para sorteio”, o número do protocolo de inscrição e o curso pretendido, no site da instituição.

Considerando a pandemia e as recomendações dos órgãos de saúde sobre o distanciamento social, não haverá inscrições e orientações nos campi, dúvidas na realização da inscrição ou qualquer dúvida em relação ao processo seletivo, devem ser encaminhadas para o e-mail: lista.processoseletivo@ifmt.edu.br

Caso haja mais inscritos do que o número de vagas, a seleção dos candidatos será realizada por meio de Sorteio Público, que será transmitido ao vivo pelo canal do youtube do IFMT e o link disponibilizado na página no dia 08 de janeiro de 2021.

O sorteio público será realizado no dia 12 de janeiro de 2021 às 14h30min, horário da capital de Mato Grosso. O sorteio será realizado com a presença de, no mínimo três servidores do IFMT e cinco candidatos ou responsável legal. Em virtude da pandemia de Covid-19, o acompanhamento presencial de candidatos durante o sorteio ficará restrito.

O candidato ou seu responsável legal que queira assistir presencialmente o sorteio, poderá realizar inscrição pelo endereço eletrônico: proen.dpi@ifmt.edu.br, durante o período de 04 a 07 de janeiro de 2021. Havendo mais do que cinco inscritos, serão considerados os cinco primeiros, conforme horário e data constante no e-mail.

Os nomes dos candidatos que assistirão o sorteio presencialmente serão divulgados site do IFMT no dia 08 de janeiro de 2021.

A listagem dos candidatos inscritos será divulgada no dia 08 de janeiro de 2021, conterá uma coluna chamada “número para sorteio”, ocasião em que será dado um número para cada candidato. Esses números serão sorteados aleatoriamente, independentemente do número de vagas disponíveis.

No dia do sorteio será divulgada a “semente” utilizada. É uma sequência de 13 números, para fins de auditoria. Mais informações, bem como, download do programa utilizado para realização do sorteio eletrônico, estarão disponíveis no site do IFMT e aqui.

Os candidatos serão classificados por curso e turno, de acordo com a posição obtida no sorteio, inscrição realizada e critérios estabelecidos neste edital com relação a modalidade de cota.

Divulgação dos resultados

No dia 13 de janeiro de 2021, até às 16 horas, serão divulgadas, no endereço eletrônico, dez listas, sendo uma dos candidatos da listagem geral que foram aprovados e os excedentes no processo seletivo 2021/1; e nas outras nove listas constarão os nomes dos candidatos aprovados e os excedentes que se inscreveram como cotistas (reserva de vagas), por curso e turno.

É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação das listas dos candidatos aprovados em todas as chamadas para a realização da matrícula online. Todas as chamadas serão publicadas no endereço eletrônico.

Das matrículas

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas disponíveis deverão realizar sua matrícula obrigatoriamente de forma online.

As matrículas da 1ª chamada serão realizadas de 18 a 22 de janeiro de 2021, conforme publicação dos aprovados no resultado final do processo seletivo. Não será possível realizar a matrícula em data prevista para outra chamada. Na 1ª chamada, serão convocados os candidatos aprovados nas 10 (dez) listas, conforme critérios estabelecidos no edital.

Caso ocorra a 2ª chamada, esta será divulgada até às 17h00 do dia 26 de janeiro de 2021, por meio do endereço eletrônico, e a matrícula será realizada de 27 a 29 de janeiro de 2021.