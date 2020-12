Destaques 22/12/2020 06:04 Assessoria PJC Polícia Civil descobre venda de certificados falsos para uso em teste seletivo da prefeitura de Alta Floresta Foto: Divulgação A Polícia Civil de Alta Floresta instaurou inquérito policial para apurar a venda de certificados falsos de cursos de qualificação profissional e de publicação de artigos científicos utilizados para a contagem de pontos no processo seletivo de contratação de Professor, Técnico de Desenvolvimento de Educação Infantil, Apoio Administrativo Educacional e Técnico de Administração Educacional realizado pela Secretária Municipal de Educação de Alta Floresta. As investigações foram iniciadas após a Controladoria Geral do Município receber denúncias de diretores de escolas desconfiados da venda de certificados para a contagem de pontos no processo seletivo, o que permitiria maior pontuação e melhor classificação aos pretensos candidatos. Os fatos foram noticiados no dia 16/12/2020, por meio de um relatório da CGM/AF apontando irregularidades. Com base nas informações, a Autoridade Policial, Dr. Vinícius de Assis Nazário, Delegado Titular de Alta Floresta, representou pela medida cautelar probatória de busca e apreensão na residência da suspeita S.F.L (49 anos), sendo apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos (computador e celular) que serão periciados. De acordo com o delegado Dr. Vinícius Nazário, durante a busca foi encontrado material probatório suficiente para demonstrar a venda de certificados falsos de publicação de artigos científicos para uso no processo seletivo, e ainda, a venda de artigos e trabalhos de conclusão de curso para estudantes universitários de Alta Floresta e região. Segundo o delegado os suspeitos poderão responder por crimes como falsidade ideológica, falsidade documental e uso de documento falso, a depender da forma como os documentos foram utilizados. A investigação é conduzida pela Polícia Civil de Alta Floresta e conta com a participação institucional da Controladoria Geral do Município e do Ministério Público. A busca e apreensão foi coordenada pelo delegado Vinícius Nazário e realizada pelos investigadores Natália dos Santos Furini, Lindiomar Santos Pereira e Rodrigo Piloni.

