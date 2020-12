Destaques 22/12/2020 08:07 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Mulher é agredida pelo marido com socos no rosto em assentamento Após conseguir escapar das agressões sofridas por parte do marido, uma mulher de 22 anos procurou a Polícia Militar de Alta Floresta para registrar o ocorrido. O caso foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (21), com lesões no rosto a vítima foi orientada a pedir medida protetiva junto a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. A mulher está abrigada na casa de familiares, moradora do assentamento São Pedro, relatou que o marido, um homem de 32 anos, chegou em casa por volta das 17h lhe agredindo com socos no rosto. Durante as agressões o suspeito tentou forçar relações sexuais com a vítima. Com a ajuda da comunidade, a mulher conseguiu se deslocar para Alta Floresta junto com seus filhos e procurou a polícia para registrar o ocorrido. O caso foi encaminhado a Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Veja também sobre assentamento São Pedro Paranaita Alta Floresta Agressão socos no rosto Voltar + Destaques