Governo federal autoriza concurso da Polícia Federal

O governo federal autorizou concurso para a Polícia Federal. A Portaria de nº 14.358, de 9 de dezembro, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira (11). Nela estão previstas 1.500 vagas, distribuídas entre os cargos de delegado, escrivão, papiloscopista e agente de polícia federal. Os salários podem chegar a mais de R$ 23 mil. A previsão é de que o edital seja publicado no 1º semestre de 2021, com prova para até julho do mesmo ano.

Alinhado a isso, o Damásio Educacional elaborou o curso preparatório mais completo do país. Nas modalidades avançado, intermediário e essencial, o curso, com conteúdos específicos das provas deste concurso, terá inicio em 26 de janeiro de 2021. Os conteúdos das 512 aulas terão teoria, mentoria, questões, rota de estudos, material PDF , entrevistas com aprovados, revisão de simulado diagnóstico e técnica para prova discursiva.

"É um curso com uma didática avançada, conteúdos elaborados seguindo dinâmicas atuais e com embasamento de provas anteriores, que auxiliam aos alunos se familiarizarem com as questões do certame. O aluno pode escolher entre as três modalidades, de acordo suas necessidade, sendo a avançado o que há de mais completo para a preparação simultânea", destaca a gestora do Damásio Educacional - Unidade Cuiabá, Adriana Rizzieri.

Além do curso preparatório, o Damásio também conta com um moderno ambiente estudos. Formado por cabines, o espaço é voltado para quem está estudando para importantes provas, como as dos concursos públicos.

"É um ambiente todo climatizado, com copa compartilhada, área de convivência e área de descanso, onde a pessoa pode relaxar por alguns minutos e voltar aos estudos. Espaços que proporcionam toda estrutura para a pessoa conseguir realmente se concentrar no conteúdo e alcançar a tão sonhada aprovação", conclui Adriana.