Destaques 23/12/2020 05:36 Carlos Celestino Secom-MT Prazo de renovação de matrículas para estudantes da rede estadual termina nesta quarta-feira (23) Foto: Adilson Rosa Os pais ou responsáveis pelos alunos matriculados em uma das 758 escolas da rede estadual de ensino que ainda não realizaram a rematrícula, devem procurar a unidade para confirmação do processo de renovação que termina nesta quarta-feira (23.12), às 18h. A ficha de matrícula deverá ser impressa pela Secretaria Escolar, datada e assinada pelo diretor da instituição de ensino, pelo secretário escolar e pelo técnico da secretaria que realizou a matrícula. A renovação é obrigatória e precisa ser efetuada presencialmente para garantir a continuidade dos estudos na escola onde o aluno encontra-se atualmente matriculado. O processo de renovação se encerraria na última sexta-feira (18.12), porém a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) prorrogou por mais cinco dias, até 23 de dezembro, para que todos pudessem efetivar o pedido. A Seduc reforça que as escolas estão seguindo todas as diretrizes de biossegurança para evitar o contágio e propagação da Covid-19 durante atendimento aos pais ou responsáveis durante o processo de rematrícula. Matricula de novos alunos O pedido de solicitação para novas matrículas nas escolas estaduais de Cuiabá será iniciado na primeira semana do mês de janeiro de 2021. O processo é organizado em duas etapas. A primeira fase será do dia 4 ao dia 8 de janeiro de 2021, das 8h às 18h, e os interessados podem realizar o cadastro de usuário para solicitação de vagas em todas as unidades escolares que estiverem na lista. A segunda fase compreende duas ações concomitantes, a solicitação de vagas por meio da matrícula web e a confirmação da solicitação no balcão da unidade escolhida. Informações na portaria n°689/2020, publicada no dia 3 de janeiro de 2020, e pode ser baixada para leitura CLICANDO AQUI.

