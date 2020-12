Destaques 25/12/2020 07:19 Só Notícias/David Murba Representante de empresa denuncia em Sinop desaparecimento de carga de soja avaliada em R$ 98 mil (foto: Só Notícias/arquivo) O representante de uma empresa de comércio de cereais relatou, ontem, na delegacia de Polícia Civil de Sinop, o desaparecimento do motorista de uma Mercedes-Benz carregada com 52 toneladas de soja avaliada em R$ 98 mil. Ele disse aos investigadores que comprou a carga em Alta Floresta e contratou o transporte para entregar em Cuiabá. O último contato com o motorista foi feito ontem, quando ele ainda estava em Sinop. O representante entrou em contato com o proprietário do caminhão e ele disse que não havia carregado a carga. No entanto, segundo o denunciante, as imagens das câmeras de segurança mostram o veículo sendo carregado no armazém em Alta Floresta. Agora, a Polícia Civil abrirá um inquérito para investigar o caso. O dono do caminhão e o motorista apontados como suspeito no boletim de ocorrência devem ser intimados para prestar os esclarecimentos necessários.

