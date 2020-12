Destaques 25/12/2020 08:47 Só Notícias/Herbert de Souza Caminhonete de prefeitura de Peixoto de Azevedo capota em Nova Mutum e dois são socorridos Foto: Reprodução Um acidente foi registrado, na tarde de ontem, quinta-feira (24), na BR-163, em Nova Mutum. A caminhonete Mitsubishi L200 branca trafegava na rodovia federal, quando, no quilômetro 617, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo acabou saindo da pista e capotou. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a caminhonete pertence à prefeitura de Peixoto de Azevedo (200 quilômetros de Sinop) e ficou bastante danificada. O motorista saiu ileso. Por outro lado, duas vítimas foram socorridas pela equipe de resgate da concessionária e encaminhadas para o hospital municipal de Nova Mutum. As causas e responsabilidades pelo acidente devem ser apontadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

