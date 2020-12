Destaques 27/12/2020 06:26 Ação conjunta realiza buscas para localizar criança que sumiu em Lucas do Rio Verde Forças de Segurança Pública realizam de forma integrada e contínua as buscas para a localização da criança de dois anos e oito meses que desapareceu de uma propriedade na zona rural do município de Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá), na tarde de quinta-feira (24.12). O menino, chamado Heitor, estava em uma chácara na companhia dos pais e outros parentes para passear e passar o feriado de Natal. A mãe da criança relatou que estava na cama dormindo com o menino. Em determinado momento ela acordou e foi ajudar o esposo que fazia a troca de um disjuntor. Passados alguns minutos, a mãe retornou ao cômodo onde o menino dormia, porém a criança não estava mais no local. Imediatamente os pais e parentes saíram à procura do garoto ao redor da casa e nas proximidades da chácara, mas não conseguiram encontrar Heitor. Logo que acionados sobre o desaparecimento, os policiais civis e militares foram até o local. Conforme o delegado de Lucas do Rio Verde, Eugênio Rudy Junior, assim que comunicados os policiais deslocaram até a fazenda situada na beira da rodovia MT-449, onde já se encontrava a equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT) com ajuda de cães farejadores e outros voluntários empenhados na resolução do caso. "Foram usados drones na tentativa de localizar a criança. Estamos trabalhando com apoio de uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e outro helicóptero disponibilizado por um produtor rural da região. Populares também estão ajudando, foram feitas varreduras nas adjacências de mais de um quilômetro de cordão humano, porém sem êxito", disse o delegado. A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas e familiares, bem como estão sendo feitas buscas por câmeras de monitoramento do local a fim de localizar a criança.

Voltar + Destaques