Destaques 28/12/2020 06:09 Ana Flávia Corrêa/RD News Polícia Civil deve solucionar caso de criança desaparecida em até 30 dias Foto: Divulgação A Polícia Civil deve finalizar inquérito policial para apurar a causa do desaparecimento do menino Heitor Maciel dos Santos, de 2 anos, em até 30 dias. Ele desapareceu na última quinta (24), em Lucas do Rio Verde (a 340 km de Cuiabá), mas foi encontrado com vida pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (27). De acordo com o delegado Eugênio Rudy Junior, investigações caminham no sentido de saber as circunstâncias em que a criança desapareceu e como ela foi parar no aterro sanitário em que foi encontrada. Hipótese de sequestro não foi descartada, mas é possível que criança tenha apenas se perdido. Trabalhador encontrou o menino no aterro sanitário “Ele foi encontrado por um trabalhador que estava aos fundos da Fundação Rio Verde e ligou para o Corpo de Bombeiros. Militares foram até o local e levaram a criança até o hospital. Polícia Civil de imediato foi até o local também”, disse. Apesar de ter escoriações pelo corpo, quadro de saúde da criança é bom. Heitor também tinha assaduras na região das pernas, que indicam que ele caminhou por alguma distância. Ele passou por atendimento médico e fez exame de corpo de delito. A família foi para uma região de chácaras para passar o feriado de Natal. A mãe dormia com a criança quando a energia caiu. Ela saiu do quarto para ajudar o companheiro e, quando voltou, Heitor não estava mais no quarto. Nas buscas, bombeiros e policiais utilizaram cães farejadores e drones. Neste domingo (27), inclusive, profissionais realizaram buscas no mesmo local em que ele foi encontrado no período da manhã. Criança, no entanto, não foi encontrada na ocasião.

