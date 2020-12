Destaques 28/12/2020 07:26 Eliza Gund I Nativa News Educação de Alta Floresta cancela processo seletivo após investigação da PJC sobre uso de certificados falsos Foto: Divulgação Prefeitura cancela Processo Seletivo para educação após abertura de investigação da Polícia Judiciária Civil sobre o uso de certificados falsificados por parte de candidatos que se inscreveram para o seletivo. A Secretária Municipal de Educação de Alta Floresta, Maria Iunar de Freitas Portão, publicou no último dia 22 de novembro o Termo Aditivo de nº 05, cancelando o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado Nº 075/2020/GAB/SME/AF, assim como os Termos Aditivos deste mesmo edital. Com o cancelamento publicado, a próxima gestão, que assume no dia 1º de janeiro de 2021, deve abrir um novo processo seletivo para atender o cadastro reserva para contratação temporária de servidores para a rede pública municipal de ensino de Alta Floresta para o ano letivo de 2021. A Polícia Civil de Alta Floresta instaurou inquérito policial para apurar um suposto esquema de venda de certificados falsos, para uso em teste seletivo de contratação pessoal da Prefeitura Municipal. INVESTIGAÇÃO Um inquérito policial foi instaurado pela Polícia Judiciária Civil (PJC) após recebimento de um relatório da Controladoria Geral do Município (CGM) apontando as irregularidades narradas por diretores de escolas. A PJC iniciou a apuração da venda de certificados falsos de cursos de qualificação profissional e de publicação de artigos científicos para serem utilizados na contagem de pontos no processo seletivo de contratação de Professor, Técnico de Desenvolvimento de Educação Infantil, Apoio Administrativo Educacional e Técnico de Administração Educacional aberto pela Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta. O delegado titular, Vinícius de Assis Nazário, na última semana, quando recebeu as denúncias, representou pela medida cautelar probatória de busca e apreensão na residência de uma das suspeitas, uma mulher de 49 anos, onde obteve êxito em apreender documentos e aparelhos eletrônicos como computador e celular que serão periciados. :download termo_aditivo_n___005.2020.gab.sme.af__de_retifica__o_e_prorroga__o_do_edital_de_abertura_do_processo_seletivo_simplificado_n__075.2020.gab.sme.af.pdf

