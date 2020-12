Polícia investiga se menino de 2 anos foi raptado ou fugiu de casa

Menino sumiu da casa da avó na véspera de Natal e foi encontrado em um lixão no domingo (27)

A principal linha de investigação da Polícia Civil de Lucas do Rio Verde (354 km ao Norte de Cuiabá) é descobrir se o pequeno Heitor Maciel dos Santos, de apenas dois anos, sofreu um sequestro ou se foi raptado.

O menino desapareceu da casa da avó, na zona rural da cidade, no dia 24, véspera de Natal.

A Polícia também investiga a possibilidade da criança ter saído sozinha de casa.

Além disso, busca saber quem levou a criança para o aterro sanitário (lixão) de Lucas, onde ela foi encontrado.

A Polícia investiga, em caso de sequestro, a suposta localização do cativeiro do menino, antes de ser abandonado no lixão.

O presidente do Inquérito Policial (IP), delegado Eugênio Rudy Júnior, também estabeleceu que uma linha de investigação do caso é sobre as circunstâncias do desaparecimento de Heitor.

O menino desapareceu misteriosamente de dentro de chácara da avó, para onde ele e os país, que moram em Campo Novo dos Parecis (396 Km a Noroeste de Cuiabá), foram passar as festas de final de ano.

Heitor foi abandonado e localizado em um aterro sanitário, que fica aos fundos da Fundação Rio Verde – cerca de 1,4 mil metros da casa onde ele estava com a família -, no domingo (27).

Na véspera de Natal, Heitor foi visto próximo à casa da fazenda, às margens da MT-449 e perto da fundação.

Os cães do Corpo de Bombeiros farejaram o trajeto da casa até a rodovia, e não avançaram, o que indicaria que o menino teria, supostamente, seguido até a pista.

Segundo os bombeiros, uma pessoa que passava pelo local, no horário em que ocorreu o fato, relatou que viu a criança às margens da MT-449.

A versão investigada é de que, na quarta-feira à tarde, na véspera de Natal, teria ocorrido queda de energia e o pai e mãe saíram para resolver o problema e a criança desapareceu.

NO LIXÃO - Na tarde de domingo (27), uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou Heitor Maciel no aterro sanitário de Lucas do Rio Verde.

As buscas já duravam quatro dias.

O menino foi levado para o Pronto Atendimento Municipal para cuidados médicos.

O major Alex Queiroz da Silval, comandante do Corpo de Bombeiro de Lucas, disse que, quando foi encontrado, o menino estava bem, consciente, mas apresentava algumas escoriações pelo corpo e assaduras nas pernas.

Segundo ele, ligaram no quartel informando que Heitor estava no aterro.

"Por coincidência, era o local onde estávamos fazendo buscas pela manhã. Alguém estava com ele. Por estar quatro dias desaparecido, só tinha arranhões. Ele estava sem roupas”, disse o major.