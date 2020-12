Destaques 29/12/2020 06:02 Redação I Nativa News Solenidade de posse do prefeito eleito de Alta Floresta acontece na próxima sexta-feira © Jose Lucio/Nativa News O primeiro dia de vigência da administração do novo prefeito eleito de Alta Floresta, Chico Gamba e da vice, Roseli Rampazio, que será realizada no dia 1º de janeiro, às 9h, no Ginásio Municipal Geraldo Ramos, o Pezão. A cerimônia será aberto à população, respeitando todas as recomendações sanitárias devido ao coronavírus. Também no primeiro dia de 2021 será realizada a cerimônia de posse dos vereadores eleitos, que marcará a instalação da 10ª Legislatura. Na ocasião também será realizada a eleição da mesa diretora do poder legislativo para o biênio 2021/2022. A diplomação dos eleitos aconteceu no dia 16 deste mês, na sede Justiça Eleitoral. Na ocasião, a assinatura do documento foi agendada para evitar aglomerações e foi solicitado pelo Tribunal que os eleitos comparecessem usando máscaras. Serão empossados: Valdemar Gamba – Prefeito Roseli Gomes da Silva Rampazio – Vice-prefeita Claudinei de Souza Jesus – Vereador Oslen Dias dos Santos – Vereador Darli Luciano da Silva – Vereador Leonice Klaus dos Santos – Vereadora Marcos Roberto Menin – Vereador Bernardo Patrício dos Santos – Vereador Francisca Ilmarli Teixeira – Vereadora Douglas Pereira Teixeira de Carvalho – Vereador Adelson da Silva Rezende – Vereador Derci Paulo Trevisan – Vereador Francisco Ailton dos Santos – Vereador Reginaldo Luiz da Silva – Vereador José Vaz Neto - Vereador

