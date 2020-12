Destaques 29/12/2020 07:35 Eliza Gund I Nativa News ALTA FLORESTA: Trio é detido em hotel após “ostentar” fotos com drogas em redes sociais Foto: Divulgação Trio é detido por tráfico ilícito de drogas após “ostentar” fotos com drogas em redes sociais. O caso foi registrado por volta das 15h05 em um hotel no município de Alta Floresta. Em posse do trio que estava hospedado foram apreendidas porções de substância análoga a maconha. Após postagens de consumo de produto entorpecente em redes sociais, uma denúncia chegou até a equipe de Força Tática da Polícia Militar. Com fotos postadas e a informação de que o trio estava hospedado em um hotel nas proximidades do terminal rodoviário. Na recepção do hotel, a lista de hóspedes foi informada a polícia, que identificou o quarto onde o suspeito estava, o quarto estava trancado, mas nos corredores o casal foi identificado tentando despistar a atenção dos militares. Durante abordagem nada ilícito foi encontrado, mas do local de onde o casal seguia uma pequena porção do produto foi encontrada. Outras duas porções foram localizadas também no quarto de um dos suspeitos, que assumiu ser o proprietário do entorpecente. Diante os fatos o trio, dois homens com idades de 20 e 26 anos e uma mulher de 22 anos, foi conduzido a Central de Operações da Polícia Militar para a confecção do boletim de ocorrências e posteriormente encaminhado, junto com os materiais apreendidos, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

