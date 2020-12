Destaques 29/12/2020 12:21 AGÊNCIA CANALENERGIA PARANAITA: UHE Teles Pires recebe novo transformador Equipamento fornecido pela Weg é considerado um dos maiores já fabricados e vai trazer mais confiabilidade e segurança para operação Foto: Divulgação A UHE Teles Pires (MT/PA) acaba de receber um reforço com a chegada de um novo transformador que irá proporcionar mais confiabilidade e segurança em sua operação. O equipamento adicional será utilizado em caso de necessidade de manutenção ou qualquer eventualidade com os transformadores já existentes. Com isso, evita-se comprometimento na transmissão de energia gerada na usina, que abastece cerca de 13,5 milhões de habitantes. O transformador, fornecido pela Weg, com potência de 405 MVA e mais de 282 toneladas – é considerado um dos maiores do tipo fabricados pela empresa no Brasil. Teles Pires é composta por cinco unidades geradoras de 364 MW com seus respectivos transformadores. O papel desses equipamentos é o de elevar a tensão da energia gerada na usina, de 13,8kV para 525kV. Essa elevação da tensão é necessária para transmitir grandes blocos de energia a longas distâncias, conectando assim à hidrelétrica às subestações e linhas de transmissão. Quando chega à subestação na zona urbana, essa tensão é reduzida novamente para 13,8kV e transmitida até os transformadores localizados nos postes, para depois, chegar às residências e comércios. De acordo com o diretor técnico da UHE Teles Pires, Ildebrando Martins, com o transformador extra disponível na usina é possível programar manutenções sem comprometer a geração da usina. Antes, caso um transformador apresentasse alguma falha ou passasse por manutenção, a unidade geradora precisava ser paralisada. Agora, com esse sexto equipamento é possível fazer a substituição do transformador de forma programada ou no caso de alguma avaria, restabelecer a energia com rapidez. O novo transformador foi fabricado pela Weg em Blumenau (SC) e precisou percorrer quase três mil km até chegar à Teles Pires, que fica nos municípios de Jacareacanga (PA) e Paranaíta (MT). A montagem em Teles Pires acontece agora em dezembro e o transformador já estará disponível para operar em janeiro de 2021, caso necessário.

