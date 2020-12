Destaques 29/12/2020 14:48 AGÊNCIA CANALENERGIA Aneel estabelece bandeira amarela para janeiro de 2021 A bandeira tarifária amarela representa custo de R$ 1,343 a cada 100kWh consumidos a partir de 1.º de janeiro A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a partir de janeiro de 2021 a bandeira que passará a vigorar, será a amarela. Com isso o custo adicional será de R$ 1,343 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. Essa mudança de patamar decorre da previsão hidrológica que sinaliza elevação das vazões afluentes aos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo a agência reguladora, este cenário levou ao incremento no volume de produção hidrelétrica, com a consequente redução nos custos relacionados ao risco hidrológico (GSF), e no preço da energia (PLD) em relação ao mês passado.

Voltar + Destaques