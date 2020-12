Destaques 30/12/2020 06:56 Redação I Nativa News IPTU em Alta Floresta tem reajuste de 5,20% a partir de janeiro de 2021 O aumento na média será de 5,20%, conforme INPC acumulado de dezembro de 2019 a novembro de 2020 Foto: Divulgação O prefeito de Alta Floresta, Asiel Bezerra de Araújo, publicou decreto nº 237/2020 reajustando em 5,20% a planta genérica dos terrenos e construções na cidade e que serve para cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). A medida vai impactar na cobrança do IPTU de 2021, que deve ter os boletos disponibilizados a partir do próximo ano – assim como ocorre em anos anteriores. Apesar do reajuste da inflação impactar na cobrança do IPTU, o aumento poder ser ainda maior. As tabelas do cálculo do imposto são realizadas conforme cada imóvel. Clique aqui e confira o decreto: download decreto_237_2020___dispoe_sobre_a_planta_generica_de_valores_para_2021.pdf

