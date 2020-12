Destaques 30/12/2020 07:17 Rotam em VG intercepta suspeito com dinamite, droga e arma de fogo vindo de Alta Floresta Foto: Divulgação Policiais do Batalhão Rotam prenderam na noite de segunda-feira (28), por volta das 23h, no bairro Santa Clara, em Várzea Grande, um homem de 29 anos e com ele apreenderam 15 “bananas” de dinamite, uma arma de fogo, droga, caderno com a contabilidade do tráfico, entre outros produtos usado em práticas criminosas. O suspeito estava saindo de uma casa levando uma sacola na mão no momento em que foi flagrado. Tentou fugir, porém acabou abordado e preso. Na sacola que ele transportava havia 15 “bananas” de emulsão explosiva. Já dentro da casa foram apreendidas uma pistola 9mm, seis munições do mesmo calibre, dois celulares, uma pedaço grande de maconha, um saco plástico com ácido bórico, um caderno com lista de devedores e distribuir de droga, além de R$ 900 em dinheiro. Por se tratar de apreensão de produto explosivo, os policiais acionaram o Batalhão de Operações Especiais(Bope) da Polícia Militar. Uma equipe do esquadrão de bomba do Bope para manuseio e destinação correta e segura dos explosivos. O suspeito preso não revelou em que empregaria os explosivos, mas disse que o material era oriundo de um garimpo do município de Alta Floresta.

Veja também sobre dinamite droga arma Alta Floresta - MT Rotam Voltar + Destaques