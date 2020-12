Destaques 30/12/2020 08:33 Redação I Nativa News Alta Floresta: Disputa na Câmara caminha para candidatura única Reeleito, Oslen Dias o Tuti é tratado como nome consensual pelo plenário a poucos dias do pleito Foto: Assessoria Câmara Municipal O vereador Oslen Dias, PSDB desponta como candidato único à presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alta Floresta durante o biênio 2021/2022. Ainda que as articulações do vereador tenham se iniciado logo após a reeleição para a legislatura 2021/2024, a candidatura de Tuti está posta nos bastidores do Plenário Arnaldo Corsino da Rocha como um consenso. Ao site Nativa News, Tuti apenas confirmou a condição de postulante à presidência da Mesa. “Vamos viver um novo momento em 2021. Se ganharmos a eleição, vamos apresentar um projeto que vai ser construído conjuntamente por vereadores, servidores efetivos e cargos de confiança. Vamos ouvir sugestões para que a gente possa construir uma Câmara a partir do que a sociedade espera”. A eleição para a presidência da Mesa ocorrerá em 1º de janeiro, depois da posse de prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos e reeleitos. O registro das chapas é realizado apenas no mesmo dia do pleito. A Sessão Solene marcará a instalação da 10ª Legislatura e a posse dos vereadores: Claudinei de Jesus (MDB), Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), Marcos Menin (MDB), Luciano Silva (PODE), Leonice Klaus (PDT), Bernardo Patrício (MDB), Professora Ilmarli Teixeira (PT), Douglas Teixeira (PSC), Adelson Servidor (PDT), Francisco Ailton (Republicanos), Derci Paulo Trivesan (PSDB), Naldo da Pista (Republicanos) e José Vaz Neto (PL). O prefeito eleito Chico Gamba (PSDB) e a vice-prefeita Rose do Tradição (PSC) também serão empossados durante a Sessão Solene. Há poucos dias da contenda, Tuti está em posição razoavelmente confortável para ser apreciado pela Casa, uma vez que aglutina em torno da própria candidatura a maioria absoluta do plenário. Com o nome da chapa “Pra Frente Alta Floresta”, formada pelos vereadores Marcos Menin, do MDB como vice presidente; Adelson, PDT, primeiro secretário; e Douglas Teixeira, do PSC, segundo secretário.

