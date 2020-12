Filho de patrão é preso por tentar beijar funcionária em fábrica de móveis de Alta Floresta

Na manhã de terça-feira (29), uma jovem de 19 anos denunciou o filho do patrão, dono de uma fábrica de móveis de Alta Floresta, por importunação sexual, crime que caracteriza uma das formas de abuso sexual.

O homem identificado como K.F (33 anos) é filho do proprietário do estabelecimento, onde a vítima tinha começado a trabalhar há apenas 2 meses. Na manhã de terça-feira (29), uma jovem de 19 anos denunciou o filho do patrão, dono de uma fábrica de móveis de Alta Floresta, por importunação sexual, crime que caracteriza uma das formas de abuso sexual.



Segundo relato da jovem à polícia, ela estava no escritório tirando etiquetas para colocar nos móveis quando o filho do patrão lhe agarrou e tentou beijá-la a força. A vítima disse que imediatamente empurrou o suspeito e saiu correndo do escritório e foi contar o fato para sua mãe, que também trabalha na mesma fábrica. Após contar o ocorrido, mãe e filha foram conversar com o patrão, pai do suspeito, que ao saber do fato disse que aquilo era normal acontecer, sendo culpa da vítima "por ficar dando corda para o filho dele".

A vítima ainda relatou que já presenciou o patrão apalpar as nádegas de outra funcionária dentro da empresa.



O fato foi comunicado a Polícia Civil, e após o registro do boletim de ocorrência o suspeito foi preso em flagrante. O homem negou os fatos aos policiais, mas disse que teria apenas passado as mãos no cabelo da jovem, pois segundo ele "gosta de cabelos com cachinhos".



O suspeito foi autuado pelo crime previsto no art. 215-A do Código Penal (Importunação Sexual)