Destaques 31/12/2020 05:53 Só Notícias Impulsionado pelo comércio Alta Floresta gera mais empregos pelo 4º mês seguido foto: assessoria/arquivo Alta Floresta teve mais um saldo positivo na geração de empregos. No mês de novembro foram 152 pessoas empregadas a mais. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia, foram 488 contratações feitas por empresas e indústrias de diversos segmentos e 336 desligamentos. Em outubro, foram empregadas 123 pessoas a mais. Só Notícias constatou ainda que o comércio mais empregou, 110 a mais, resultado de 275 admitidos e 165 dispensados. O setor de serviços teve o segundo melhor resultado com a criação de 25 novas vagas, diferença de 85 contratados e 60 mandados embora. A construção criou 8 a mais, a agropecuária 5 e a indústria 4. Conforme Só Notícias já informou, Sinop criou 355 novos empregos, em Nova Mutum foram 7 vagas a mais. As empresas e indústrias de diversos segmentos criaram 33 vagas em Lucas do Rio Verde. Já Sorriso fechou novembro com pequeno saldo positivo. Em todo o Estado foram geradas 3.124 vagas a mais

Veja também sobre Alta Floresta gera mais empregos 4º mês seguido Impulsionado pelo comércio Voltar + Destaques