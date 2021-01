Destaques 31/12/2020 19:22 MT tem 741 casos em 24 horas; taxa de ocupação de UTI sobe a 48% Saúde notificou, até a tarde desta quinta-feira (31), 180.451 casos de Covid; 14 mortes em 24h Agência Brasil Nas últimas 24 horas, foram notificadas 741 novas confirmações de casos de coronavírus em Mato Grosso. Nesse mesmo período, foram 14 mortes causadas pela doença em Mato Grosso. No total, até agora, foram registradas 4.520 mortes em decorrência do coronavírus. A Secretaria de Estado de Saúde notificou, até a tarde desta quinta-feira (31), 180.451 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (40.771), Rondonópolis (12.890), Várzea Grande (12.593), Sinop (9.765), Sorriso (8.000), Tangará da Serra (7.635), Lucas do Rio Verde (7.509), Primavera do Leste (5.759), Cáceres (4.064) e Nova Mutum (3.757). Dos 180.451 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 5.440 pessoas estão em isolamento domiciliar e 169.764 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 197 internações em UTIs públicas e 198 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 48,88% para UTIs adulto e em 23% para enfermarias adulto. Um total de 149.747 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT). Atualmente, restam 560 amostras em análise laboratorial.

