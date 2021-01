Destaques 01/01/2021 06:39 G1 MT Prefeito e vereadores de Alta Floresta tomam posse; veja lista de eleitos Chico Gamba (PSDB) toma posse nesta sexta (1º) como prefeito de Alta Floresta (MT). Além dele, 13 vereadores assumem o cargo; eles foram eleitos em 15 de novembro. Suplentes podem substituir os vereadores que deixarem o cargo para ocupar uma outra função. O novo prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba (PSDB), toma posse nesta sexta-feira (1º). Além dele, 13 vereadores assumem o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2021-2024. O prefeito Valdemar Gamba tem 55.0 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de agricultor e tem ensino fundamental completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 728.777,29. Já a vice Rose do Tradição (Roseli Gomes da Silva Rampazio), do PSC, tem 50.0 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de empresária e tem ensino médio completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 710.000,00. O prefeito e os vereadores do município foram eleitos em novembro do ano passado. A maior bancada da Câmara será do MDB, com 3 vereadores. Cabe ao prefeito decidir onde aplicar os recursos repassados ao município pelo Estado ou pelo governo federal e como administrar o que é arrecadado de impostos, como IPTU e ISS. Ele também é responsável pelas políticas de áreas como educação, saúde, moradia, transporte público e saneamento básico. Para isso, conta com secretários que são nomeados. O prefeito também precisa trabalhar junto com os vereadores, que representam os cidadãos no Legislativo municipal. Os vereadores são responsáveis por elaborar e propor leis. Os vereadores podem decidir, por exemplo, sobre a criação de políticas públicas. E têm a obrigação de fiscalizar o uso do dinheiro pelo Executivo e analisar a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estabelece as despesas do ano seguinte do município. Há a possibilidade de vereadores deixarem os cargos para assumir funções na prefeitura. Quando isso acontece, o cargo é assumido por um suplente. Os vereadores de Alta Floresta vão representar 51.959 habitantes. A cidade mato-grossense tem um PIB de R$ 1.491.332.969,00 e um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,714, segundo a última medição do IBGE, que é de 2010. O IDH vai de 0 a 1 – quanto maior, mais desenvolvida a cidade – e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. A média no Brasil é de 0,765, segundo dados de 2019 divulgados em 15 de dezembro de 2020 pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD). Veja quem são os vereadores eleitos: Francisco Ailton, do Republicanos, tem 51 anos, é solteiro e tem ensino fundamental incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 4.000,00.

Naldo da Pista, do Republicanos, tem 54 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público estadual e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 7.300,00.

Professora Ilmarli Teixeira, do PT, tem 54 anos, é solteira, declara ao TSE a ocupação de servidora público estadual e tem superior completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 60.028,73.

Tuti, do PSDB, tem 50 anos, é divorciado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino fundamental completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 365.028,35.

Pitoco, do PSDB, tem 65 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de empresário e tem ensino médio incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 752.885,83.

Douglas Teixeira, do PSC, tem 33 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem superior incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 70.000,00.

Luciano Silva, do Podemos, tem 47 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 429.937,90.

Zé Eskiva, do PL, tem 29 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de atleta profissional e técnico em desportos e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 5.000,00.

Leonice Klaus, do PDT, tem 50 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de servidora público municipal e tem ensino médio completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 202.000,00.

Adelson Servidor, do PDT, tem 56 anos, é divorciado, declara ao TSE a ocupação de servidor público federal e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 34.856,75.

Marcos Menin, do MDB, tem 47 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 24,29.

Claudinei de Jesus, do MDB, tem 44 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 186.350,00.

Bernardo Patricio, do MDB, tem 50 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de diretor de empresas e tem superior completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio. Veja o número de vereadores por partido MDB: 3

PDT: 2

PSDB: 2

Republicanos: 2

PL: 1

Podemos: 1

PSC: 1

PT: 1

