Destaques 01/01/2021 07:39 MT: PRF prende casal transportando mais de 75 quilos de pasta de base de cocaína Na manhã de quinta-feira (31), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal através de orientação da equipe de Inteligência, abordou na BR 364 em Várzea Grande/MT, o veículo Fiat/Strada, cor preta, com placas de Cáceres/MT. No veículo viajava um homem (30) e uma mulher de 20 anos, e durante a fiscalização mais detalhada, foram localizados sob o protetor de caçamba do veículo 74 tabletes de droga, totalizando 75,80kg de pasta base de cocaína. O casal informou aos policiais que recebeu uma certa quantia em dinheiro, para carregar o entorpecente em Mirassol D'Oeste/MT e transportar até a cidade de Chapada dos Guimarães/MT. Ocorrência encaminhada à Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT

