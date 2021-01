Destaques 01/01/2021 07:49 Agência Brasil Mega da Virada 2020: duas apostas acertaram as seis dezenas © Marcello Casal JrAgência Brasil A Mega da Virada sorteou nesta quinta-feira (31) as seis dezenas do concurso especial. O prêmio é estimado pela Caixa em R$ 325 milhões e não acumula. O sorteio do concurso 2.330 foi realizado em São Paulo e transmitido pelas redes sociais e pela televisão. Duas apostas vencedoras vão dividir o prêmio, e cada uma vai levar R$ 162.625.108,22. As dezenas sorteadas foram: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42. A quina teve 1.384 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 48.978,81. Já a quadra teve 105.342 apostas ganhadoras, cada uma levará R$ 919,27. O último concurso do ano é o único que não acumula. Se ninguém acertar todos os números, o prêmio é dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim sucessivamente até aparecer um ganhador. Na última Mega da Virada, quatro pessoas dividiram prêmio de mais de R$ 304 milhões. As dezenas sorteadas foram: 03, 35, 38, 40, 57 e 58.

