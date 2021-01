Destaques 01/01/2021 11:48 Prefeito, vice e vereadores de Nova Monte Verde são empossados O prefeito Edemilson Marino (PP), e a vice-prefeita Zenilda Alves (MDB), acabam de ser empossados em solenidade na Câmara Municipal de Nova Monte Verde. Em uma cerimônia simples e rápida, em função da pandemia do novo coronavírus, os discursos estavam alinhados e pediam trabalho conjunto entre os poderes Executivo e Legislativo. Em seu discurso, Marino e ressaltou a importância da parceria entre o executivo e o legislativo “aos vereadores e vereadores não importa o seu partido, a partir de agora a sua bandeira se chama Nova Monte Verde”. Salientando que na base do diálogo e respeito com a casa leia irá prevalecer. “Agora chegou a hora de trabalhar”. E completa pedindo apoio de todos: “hoje começamos uma nova fase em nossa cidade, voltemos a sonhar e acreditar que podemos sim realizar os nossos sonhos com fé em Deus, trabalho, honestidade, vamos a partir de hoje construir um novo tempo de alegria, vitorias e grandes realizações em nosso município”. O prefeito aproveitou ainda para agradecer e apresentar o seu secretáriado. “Obrigado por aceitarem esse desafio e desejo que vocês me acompanhem nessa missão por esses próximos 4 anos ”, disse o gestor . Equipe de secretariado: Secretaria de educação, cultura e esportes Ângela Etelvina Ferro da Silva Secretaria de Saúde Karina Aparecida Galdino Santos Secretaria de Assistência Social Joane Moreira de Jesus dos Santos Secretaria de Agricultura e meio ambiente Lívia de Almeida Nunes Fidel Secretaria de Planejamento e Administração e a Secretaria de Finanças Anderson Rodrigues dos Santos Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. Devanir dos Santos Ouvernei (o ‘tiozinho’) Edemilson Marino tem 36 anos, é casado, tem superior completo e declara ao TSE a ocupação de administrador, a vice é Zenilda Alves, do MDB, que tem 41 anos. Os dois obtiveram 47,80% dos votos. Foram 1.927 votos em novembro, pela coligação Unidos Por Nova Monte Verde, formada pelos partidos PP e MDB.

