Destaques 02/01/2021 07:48 Eliza Gund I Nativa News ALTA FLORESTA: Homem é agredido por golpes de facão após cobrar dívida Foto: Reprodução Homem é agredido com golpes de facão após realizar uma cobrança na noite desta sexta-feira (01/01) em Alta Floresta. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no bairro Cidade Bela. De acordo com registro da Polícia Militar, por volta das 20h30 durante rondas na Avenida Kubistchek o homem de 38 anos foi visto caído na calçada, ao verificar foi visto que a vítima estava com o rosto coberto de sangue e desacordado, porém com sinais vitais. Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento ao homem, que acordou e relatou que se deslocou até a residência do suspeito para fazer uma cobrança. Do lado de fora os homens conversaram e em determinado momento a vítima cobrou o valor dos serviços prestados. Após a cobrança o suspeito desferiu dois golpes de facão na cabeça da vítima, que correu para evitar mais golpes e acabou caindo desacordado. O suspeito foi identificado, porém tomou rumo ignorado. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária civil para as devida providências.

