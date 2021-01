Homem é assassinado em comunidade rural de Alta Floresta

Um caso de homicídio foi registrado pela Polícia Militar nesta sexta-feira (01) na zona rural de Alta Floresta. A vítima é um homem de 59 anos, que não teve a identidade revelada. O suspeito foi identificado, porém não foi localizado.

O crime foi informado via Central de Operações da Polícia Militar por volta das 18h50, comunicando a morte na Comunidade Guadalupe. No local foi encontrado o corpo do homem caído e um chapéu, pertencente ao suspeito.

Conforme registro da Polícia Militar, testemunhas relataram que o suspeito já havia realizado ameaças à vítima, alegando invasão de terras. O caso foi registrado e segue sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil.