Destaques 02/01/2021 10:12 Drº Asiel entrega prefeitura de Alta Floresta com mais R$ 28 mi em caixa e destaca deixar salários em dia Foto: Reprodução Concluindo um mandato de oito anos, o médico Asiel Bezerra de Araújo entregou a administração municipal de Alta Floresta na manhã desta sexta-feira (01) com dinheiro em caixa para o prefeito Valdemar Gamba “Chico”. O anúncio foi feito pelo médico durante sessão solene de posse realizada no Ginásio Municipal de Esportes Geraldo Ramos, transmitido pela fanpage no facebook da prefeitura. Asiel afirmou que deixa um presente para Gamba “Chico é um homem de sorte, pela primeira vez na história de Alta Floresta um prefeito vai assumir com dinheiro em caixa”. O ex-prefeito informou que entrega a prefeitura com R$ 28.640.000,00 (vinte e oito milhões, seiscentos e quarenta mil reais), de recursos livres, ou seja, que podem ser aplicados em qualquer área, sem que sejam vinculados a demandas específicas. Asiel ainda afirmou que um dos maiores desafios do prefeito eleito é a reforma tributária, que deve ser realizada ainda neste ano de 2021. Ao longo dos oito anos de gestão, Bezerra buscou garantir o pagamento de fornecedores e os salários dos servidores públicos em dia, além dos pagamentos de férias e 13º. Com várias obras realizadas, principalmente no segundo mandato, Bezerra conseguiu a conclusão das obras das Unidades Básicas de Saúde, desta forma garantindo sede própria sem custos com alugueis. Ainda em seu pronunciamento na cerimônia de posse, o médico disse ter o sentimento de dever cumprido, e pediu apoio da população ao prefeito que assume o executivo para dar ao município o crescimento que precisa.

