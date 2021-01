Destaques 02/01/2021 21:07 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Homem de 50 anos morre afogado em açude Foto: Arquivo Pessoal Um homem de 50 anos faleceu vítima de afogamento no final da tarde deste sábado (02) em Alta Floresta. Corpo de Bombeiros foi acionado prestando os primeiros atendimentos, mas a vítima de afogamento não resistiu e foi a óbito. Um homem de 50 anos faleceu vítima de afogamento no final da tarde deste sábado (02) em Alta Floresta. Corpo de Bombeiros foi acionado prestando os primeiros atendimentos, mas a vítima de afogamento não resistiu e foi a óbito.

Conforme registro do Corpo de Bombeiros, o comunicante acionou o socorro informando que o homem estava se afogando em um açude, passando a localização para o atendimento. No local, setor de chácaras aos fundo do bairro Boa Nova 2, a vítima já estava sem sinais vitais, mas ainda possuía temperatura e perfusão capilar. Sendo assim, foram iniciados os procedimentos protocolares de RCP. E a vítima levada ao hospital regional.

Conforme relatos de familiares da vítima, Rogério José Ricca estava no açude com o sobrinho quando afundou. O menino gritou por ajuda, quando o pai, cunhado de Rogério, tentou prestar os primeiros socorros acionando o Corpo de Bombeiros.

