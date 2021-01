Apostador de Mato Grosso acerta 15 números e fatura R$ 1,7 milhão na Lotofácil

Outros cinco apostadores de Mato Grosso acertaram 14 números e vão levar R$ 1,5 mil

Um varzea-grandense entrou 2021 milionário. Saiu para a Cidade Industrial o prêmio máximo da Lotofácil desde sábado (2).

Os números sorteados foram: 01 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta vencedora foi feita na Lotérica Áurea da Sorte, localizada no bairro Construmat, região do Cristo Rei. O apostador investiu o valor mínimo da aposta, que é R$ 2,50.

Além do prêmio máximo, cinco apostas do Estado "bateram na trave" e acertaram 14 números. São três de Cuiabá, uma de Salto do Céu e outra de Sinop. Cada uma vai faturar R$ 1.534,53.

A Lotofácil ainda pagou prêmios para quem acertou 13, 12 e 11 pontos.