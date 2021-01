Destaques 04/01/2021 06:07 Eliza Gund I Nativa News Polícia Militar de Alta Floresta desmantela 'comércio' de drogas Foto: Divulgação Cinco pessoas foram conduzidas pelo crime de tráfico de drogas na noite deste domingo (03) em Alta Floresta. Grande quantidade de produto entorpecente e dinheiro foram apreendidas pela Força Tática após denúncia de tráfico, averiguada pela Agência Regional de Investigação e Polícia Judiciária Civil, em um bar no bairro Cidade Alta. Militares da Força Tática se deslocaram ao bar, localizado na Avenida Amazonas, onde em abordagens nos usuários do estabelecimento uma pequena porção foi encontrada no bolso de um dos suspeitos. Em buscas pelo estabelecimento, no quarto do casal foi encontrada meia barra de maconha, uma porção de pasta base de cocaína e uma balança de precisão. A proprietária do estabelecimento chegou ao local alterada, proferindo palavras de baixo calão contra os militares, informando que o seu advogado prenderia todos militares envolvidos na ocorrência. Contida, a mulher foi deixada no camburão, onde continuou ofendendo os militares chutando o camburão. Um dos homens detidos afirmou ser o proprietário da droga, em sociedade com o outro detido, que os produtos haviam sido adquiridos no bairro Vila Nova. Um menor, que possui várias passagens, também estava no local, apontado como “avião”, foi entregue aos cuidados da mãe que se fez presente. No estabelecimento foram apreendidos meio tablete de substância análoga à maconha, uma porção análoga à maconha, uma porção de substância análoga a cocaína, uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.500,00 em moeda corrente. Foram detidos quatro homens com idades de 21, 24. 34 e 37 anos e uma mulher de 46 anos. O caso foi registrado, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

