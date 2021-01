Destaques 04/01/2021 06:56 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Suspeito de assassinato é baleado pela PM em abordagem Um homem de 68 anos foi detido na manhã deste domingo (03) na rodovia MT-208. O idoso é o principal suspeito do assassinato ocorrido no último dia 1º de janeiro na comunidade Guadalupe em Alta Floresta. O detido acabou sendo baleado por investir contra a guarnição da Polícia Militar em posse de uma arma branca. Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição seguia em rondas quando avistou o suspeito seguindo com uma foice, ao ser ordenado que parasse, o idoso resistiu. Os militares conseguiram realizar a abordagem do idoso, que em posse da foice investiu contra um dos militares, momento em que foi alvejado nos membros inferiores para cessar o ato. Mesmo alvejado, o idoso resistiu a abordagem, mas foi algemado e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin para atendimento médico. O idoso já havia sido preso por ameaça e porte ilegal de arma de fogo no dia 18 de novembro. A detenção do suspeito de crime de homicídio, ocorrido no final da tarde dia 1º de janeiro, que vitimou Nono Aparecido da Silva de 49 anos na Comunidade Guadalupe, foi registrada pela Polícia Militar e o caso encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

