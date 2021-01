Destaques 04/01/2021 08:12 Nortão Online Strada capota na MT-320 após ultrapassagem Foto por: Nortão Online O condutor de uma picape Fiat Strada ficou ferido em acidente ocorrido neste domingo, por volta das 20h, na rodovia MT-320, próximo à Nova Canaã do Norte. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito de Colíder, que foi acionada para realizar a sinalização, o condutor alegou que foi fazer uma ultrapassagem e um veículo sem sinalização traseira, acabou atrapalhando a manobra. O condutor da Strada perdeu o controle do veículo e saiu da pista, capotando em seguida várias vezes, às margens da rodovia. Ele sofreu ferimentos leves. O carro, que era novo e estava com pouco mais de 3 mil km rodados, ficou bastante danificado. Não houve necessidade de interdição da pista.

