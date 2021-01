Destaques 04/01/2021 09:18 Eliza Gund I Nativa News ALTA FLORESTA: Mulher é encontrada sem vida às margens da rodovia MT-208 durante a madrugada Foto: Rádio Progresso Família procura Polícia Militar para registrar desaparecimento de uma mulher de 49 anos em Alta Floresta. A mulher deixou o município de Alta Floresta com destino à Carlinda, e foi encontrada sem vida às margens da rodovia MT-208 durante a madrugada desta segunda-feira (04). A filha da vítima de acidente procurou a PM relatando que a mãe saiu de motocicleta, uma NXR 160 Bros de cor vermelha, no início da tarde de domingo (03) com destino a uma propriedade da família no município de Carlinda. Porém a mulher não chegou ao destino e estava sem contato. Ainda conforme registro da PM, a filha relatou que fez contato com a concessionária da rodovia MT-208, que informou que a motocicleta passou pela Praça de Pedágio 03 as 14h45m e que não retornou. Com a informação da concessionária, familiares realizaram o trajeto entre Alta Floresta e Carlinda e não localizaram a mulher. Buscas em hospitais de Carlinda e Hospital Regional de Alta Floresta também foram feitas pela família, sem êxito. Diante os fatos, a filha procurou a Polícia Militar para registrar o caso como desparecimento de pessoa. Na madrugada desta segunda-feira (04), as 04h51m, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente motociclístico na rodovia, no local a guarnição encontrou a vítima caída, em óbito e em estado de enrijecimento, não sendo possível qualquer tipo de atendimento por parte da guarnição. A identificação da vítima não foi informada.

