Destaques 04/01/2021 13:48 Serviços online dos Cartórios de Mato Grosso crescem 64% em relação a 2019 Plataforma eletrônica CEI (cei-anoregmt.com.br) oferece serviços digitais de emissão de certidões e documentos das 243 unidades do Estado A segunda onda da pandemia causada pelo novo coronavírus está fazendo com que sair de casa seja uma atividade cada vez menos recomendável. Por isso, os Cartórios se adaptaram, migraram seus serviços para o meio eletrônico e tornaram o processo de obtenção de documentos e certidões muito mais simples e rápido. No mês de novembro, a busca por serviços digitais cresceu 64% nos Cartórios do Estado em comparação com novembro de 2019. Os números dos serviços digitais, que agora podem ser solicitados por meio de computadores, celulares e tablets, foram levantados na Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI), plataforma eletrônica que integra todos os 243 Cartórios do Estado do Mato Grosso, e que é coordenada pela Associação de Notários e Registradores do Estado do Mato Grosso (Anoreg/MT). Em números absolutos, as solicitações passaram de 9.636, em novembro de 2019, para 15.840, no mesmo período deste ano. Os serviços do Registro de Imóveis foram os mais procurados nos últimos cinco meses. Entre os meses de julho e novembro, foram solicitadas um total de 214.723 certidões de matrícula, de registro, penhor, ônus reais, negatividade de propriedade, entre outras. A CEI oferece aos usuários a mesma segurança jurídica que os atos praticados presencialmente nas unidades, só que com mais comodidade e menor custo, uma vez que o cidadão não precisa mais se deslocar para obter documentos e nem fazer uso da contratação de despachantes. Segundo o presidente da Anoreg/MT, José de Arimatéia Barbosa, o aumento pode estar ligado ao isolamento social, mas também é resultado de uma sociedade cada vez mais tecnológica e da divulgação da ferramenta, que incrementou sua utilização no meio do agronegócio. "A CEI auxilia o setor em diversas formas, pelo fato de contemplar todas as especialidades de cartórios, ou seja, permite que o usuário consiga, em um único lugar, consultar ou solicitar atos de Registro Civil, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis, Protesto e Registro de Títulos e Documentos".

