Câmara de Carlinda abre inscrições para concurso público para vagas imediatas e cadastro de reserva

A Câmara Municipal de Vereadores de Carlinda, no estado de Mato Grosso, divulgou o edital nº 001/2020, referente ao seu concurso público, que visa o preenchimento de duas vagas imediatas, além de formar cadastro reserva. As oportunidades no concurso Câmara de Carlinda - MT são de níveis fundamental, médio e superior. O certame está sendo organizado pela empresa S.O.S Assessoria. Cargos Quantidade de vagas Remuneração Auxiliar de Serviços Gerais CR R$ 1.050,47 Assistente Administrativo CR R$ 1.582,91 Assistente de Comunicação 01 R$ 1.582,91 Advogado (a) 01 R$ 1.831,45 Contador (a) CR R$ 1.831,45 Controlador (a) Interno CR R$ 1.831,45 Os profissionais contratados vão atuar em jornadas de 10 a 40 horas semanais. Como se inscrever? Os interessados em concorrer aos cargos disponíveis deverão realizar suas inscrições, exclusivamente via internet, no período de 14 de janeiro até as 22h do dia 07 de fevereiro de 2021. Para isso será necessário acessar o site da Câmara de Carlinda e preencher o formulário de inscrição para o cargo que deseja concorrer. Além disso, para confirmar a participação, será necessário efetuar o pagamento de uma taxa, que varia conforme o grau de escolaridade: Nível fundamental: R$ 40,00;

Nível médio: R$ 80,00;

Nível superior: R$ 120,00. Etapas do concurso Câmara de Carlinda Os inscritos serão avaliados em até três etapas, confira: Prova objetiva , de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova subjetiva , de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos ao cargo de Assistente de Comunicação;

Prova de títulos, de caráter classificatório, aos candidatos aos cargos de nível superior. As provas objetivas e subjetivas estão previstas para serem aplicadas na data provável de 28 de fevereiro de 2021. Na prova de títulos serão avaliados os seguintes critérios: Título Pontuação Pós-Graduação a título de especialização na área (Lato Sensu) 3,0 Pós-Graduação a título de especialização na área (Stricto Sensu) 5,0

