Destaques 05/01/2021 05:57 Polícia Civil abre processo seletivo para contratação de analistas de sistemas A Polícia Civil de Mato Grosso abriu nesta segunda-feira (04) processo seletivo para contratação de analista de sistemas - clique AQUI. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo site preenchendo os links informados, no período de 04 a 08 de janeiro. Não será cobrada taxa no certame. Serão ofertadas oito vagas para o cargo, conforme as atribuições descritas no Edital 01/2020/PJC-MT, publicado na edição desta segunda-feira do Diário Oficial do Estado. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 10 mil. As vagas estão distribuídas nas funções de: analista desenvolvedor, analista de banco de dados e e analista de infraestrutura e segurança. O provimento das vagas ocorrerá conforme a necessidade de recursos humanos no setor para o qual estão sendo selecionados os candidatos, no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo, não havendo, portanto, obrigação de aproveitamento pleno e imediato dos candidatos aprovados/classificados. Os analistas de sistemas serão lotados na Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Polícia Civil e atuarão junto com a equipe no desenvolvimento e suporte a produtos como o inquérito eletrônico (já implantado), coleta biométrica associada ao reconhecimento facial, medida protetiva online, entre outros. Inscrições Serão realizadas virtualmente, devendo ser anexado os documentos discriminados, conforme o prazo estabelecido no cronograma. Não serão aceitas inscrições presenciais, correio ou fora do prazo. O candidato deve acessar o link abaixo para fazer a inscrição e, conforme o perfil da função, fazer os testes práticos solicitados no edital. Ficha de Inscrição - https://forms.gle/GnZsoaKn2FV3FRxJ7

Teste Prático Back - http://End: https://drive.google.com/file/d/122ulw68Ez_tmXq_2wex3AetN5cpH4g0c/view?usp=sharing Teste Prático Front - http://End - https://drive.google.com/file/d/1RiJcC0RK3VYzedUZRyE6XdzhRJzpUi5S/view?usp=sharing

Teste Prático Mobile - https://drive.google.com/file/d/1ucvi7ddxKtNdSZf5oGTP9-nyTi4D7y1J/view?usp=sharing

Teste Prático Administrador de Dados - https://drive.google.com/file/d/1tZCMSrlWf28E0X-_N6MycnxUg9uBYLOO/view?usp=sharing

Teste Prático Infraestrutura - https://drive.google.com/file/d/1muXeeYKFA7gG0kYAYG3pBv0T34Ard8b8/view?usp=sharing Cronograma Inscrições: 04/01/2021 a 08/01/2021 Publicação da homologação das inscrições no DOE e no site da Polícia Civil: 11/01/2021 Apresentação de recursos: 13/01/2021 Publicação do resultado da análise dos recursos: 15/01/2021 Publicação da homologação das inscrições:15/01/2021 Análise de títulos:18/01/2021 a 20/01/2021 Prazo Final para disponibilização do projeto prático no GitHub e comunicação da disponibilidade no e-mail geia@pjc.mt.gov.br: 20/01/2021 Publicação do resultado da análise de títulos no DOE e site da Polícia Civil: 21/01/2021 Prazo para apresentação de recursos da análise de título: 22/01/2021 à 25/01/2021 Publicação do resultado dos recursos da análise de títulos: 28/01/2021 Publicação da homologação do resultado de títulos: 28/01/2021 Publicação da Convocação para entrevista e avaliação prática: 01/02/2021 Entrevista e avaliação prática: 03/02/2021 à 11/02/2021. Publicação do resultado da entrevista, avaliação prática e do projeto: 17/02/2021 Prazo para interposição de recursos: 18/ e 19/02/2021 Publicação do resultado dos recursos da entrevista, avaliação prática e do projeto: 23/02/2021 Homologação do resultado: 23/02/2021 Publicação do resultado final dos candidatos aprovados e classificados: 25/02/2021 Prazo para interposição de recurso do resultado final: 26/02/2021 à 01/03/2021 Publicação do resultado dos recursos do resultado final do processo seletivo após análise dos recursos: 03/03/2021 Publicação do resultado dos recursos do resultado final do processo seletivo: 03/03/2021

Voltar + Destaques