Destaques 05/01/2021 06:08 Alerta no período de chuvas: Águas Alta Floresta reforça o cuidado com ligações clandestinas. Sabe aquele mau cheiro, refluxo do esgoto nas vias públicas e até mesmo o seu retorno para dentro das casas? São situações comuns no período de chuvas e que podem ocorrer quando as ligações entre a rede de esgoto e de drenagem de água pluvial são mal feitas ou clandestinas. O descuido com a interligação indevida traz riscos para a saúde da comunidade e do meio ambiente. As redes que conectam sua casa ao sistema de saneamento têm papel fundamental e quando essa separação não é respeitada, a infraestrutura preparada para receber a água da chuva e o esgoto do município é prejudicada. “Temos um compromisso com a sustentabilidade dos nossos mananciais. É importante que o cliente siga o que determina o Decreto Municipal, que proíbe o despejo incorreto de água pluvial evitando a sobrecarga na rede coletora de esgoto. Esse decreto foi criado principalmente para que a estrutura de tratamento de esgoto não seja comprometida e para evitar maiores transtornos à população”, destaca Christopher Alves, gerente operacional da Águas Alta Floresta. Já a água das chuvas, coletada pelos telhados e ralos dentro das residências, deve ser interligada diretamente às sarjetas que seguem para a boca de lobo e que, por sua vez, desemboca nos rios. A separação correta das redes, contribui para que não cause problemas nas vias públicas, como também ajuda evitar doenças – afinal, o esgoto sem tratamento traz risco à saúde – e tem impacto positivo para o meio ambiente. “Com as conexões corretas nos sistemas, evitamos que resíduos e materiais indevidos acabem indo parar nos rios”, explica Alves. O que determina a Lei - De acordo com a legislação que regulamenta o abastecimento de água e o esgotamento sanitário em Alta Floresta, Decreto nº 1.631 de 22 de outubro de 2004, é expressamente proibido o despejo das águas pluviais na rede de esgoto. Aqueles que não respeitam a legislação estão sujeitos à penalidade de multa. Para outras informações, os clientes devem entrar em contato pelos canais de atendimento das concessionárias, sendo para Águas Alta Floresta pelo 0800-400 0504, WhatsApp (17) 99641-3259. Danos causados - Rompimento da tubulação - Extravasamento do esgoto nas ruas e nos imóveis - Entupimento do esgoto sanitário - Mau cheiro - Danos ambientais - Transmissão de doenças via água contaminada Cuidados - Faça a destinação correta dos resíduos sanitários - Limpe as caixas de gordura e descarte o óleo de cozinha de forma adequada - Evite jogar na rede restos de comida, bitucas de cigarro, absorventes, fio dental, preservativos, pedaços de pano ou papel.

