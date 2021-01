Destaques 05/01/2021 07:11 Redação I Nativa News Ladrões assaltam posto de combustíveis em Alta Floresta Foto: arquivo I Nativa News Um posto de combustíveis, localizado na avenida Mato Grosso, próximo a rotatória do bairro Cidade Alta, foi alvo de assalto no inicia da tarde de ontem, segunda-feira (4), em Alta Floresta. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo por volta das 12:40 horas. O comunicante, disse que dois homens em uma motocicleta teriam assaltado o local, um deles estava armado. Conforme o boletim a vítima informou que dois homens chegaram no estabelecimento em uma moto CG 125cc, preta, sem placa, um deles armado deu voz de assalto. A dupla levou R$ 1.122,00 e dinheiro. A polícia fez rondas pelas proximidades, mas não localizou o assaltante.

