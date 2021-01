Destaques 05/01/2021 17:50 GOL, Asta e VOEPASS fecham acordo por voos em MT Companhias celebram acordo que conecta quatro importantes cidades do agronegócio da região Centro-Oeste, pela capital Cuiabá, a toda a malha GOL A GOL, maior Companhia aérea do Brasil, tem quatro novos destinos em sua ampla malha de voos e com uma nova parceira operacional, a Asta Linhas Aéreas. Nos próximos dias, as cidades de Juína (JIA), Tangará da Serra (TGQ), Lucas do Rio Verde (LVR) e Nova Mutum (DNM), todas em Mato Grosso, estarão conectadas às rotas da Companhia via capital Cuiabá (CGB), criando nova capilaridade e aumentando a conectividade para os clientes da GOL.



Estes quatro novos destinos ampliam e reforçam a visão de inovação e o compromisso da Companhia, que acredita na expansão regional e no processo de democratização do acesso ao transporte aéreo no País, onde é protagonista em seus 19 anos de história, reconhecida como Primeira para Todos.



Com o acordo (no formato interline), os clientes terão facilidades como compra única dos bilhetes em todos os canais de vendas da GOL, além de terem um único check-in e despacho de bagagem da origem até o destino final, mesmo em caso de conexões na viagem. Estes voos serão operados pela Asta com modernas aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para até nove passageiros.



A parceria acontecerá por intermédio da integração de sistemas com a VOEPASS, já parceira da Gol, cujo principal objetivo é reforçar e fomentar a aviação por todas as regiões do Brasil. O acordo com a Asta Linhas Aéreas possibilita que a VOEPASS ofereça mais opções de destinos aos passageiros do interior do Mato Grosso, que é uma região importante por sua força no agronegócio e pela participação essencial na retomada da economia do país.



Medidas de Segurança a bordo

A GOL tem como objetivo maior que todos a bordo tenham uma experiência segura e agradável no espaço compartilhado que caracteriza uma aeronave, principalmente nesta fase de pandemia.



Todos os procedimentos regulares foram reforçados, além dos já rígidos padrões de sanitização da aviação civil estabelecidos pelos órgãos responsáveis, alinhados com as recomendações da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), Organização Mundial da Saúde (OMS), Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).



A Asta e a VOEPASS destacam que reforçaram seus procedimentos de segurança, de acordo com os protocolos recomendados pela OMS e determinações dos governos federal e estadual. Além de disponibilizarem álcool em gel para os passageiros e orientarem sobre o uso obrigatório de máscaras a bordo, adotaram procedimentos especiais de higienização das aeronaves.



Medidas extraordinárias de atendimento foram adotadas a favor dos clientes e dos colaboradores, como técnicas de distanciamento social; uso de adesivos para demarcar a distância mínima durante o processo de embarque e também a bordo.

