Destaques 06/01/2021 05:29 Eliza Gund I Nativa News Covid-19: Bradesco de Alta Floresta fecha agência para higienização Foto: Reprodução I Antonio Carlos Na manhã desta terça-feira (05) a agência do Banco Bradesco, no centro de Alta Floresta, permaneceu com as portas fechadas, sem atendimento ao público e nem mesmo atendimento nos caixas eletrônicos, apenas com um aviso na porta informando o fechamento temporário. Os clientes são orientados a procurar atendimento em canal digital, agência mais próxima, no município de Paranaíta, ou mesmo postos de atendimento “Bradesco Expresso” Posto Telefônico (na avenida Ludovico) ou Magazine Moreira (bairro Cidade Alta). A nota fixada na porta da agência informa que o fechamento se deu para “higienização e cumprimento de medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus”. Informações extraoficiais apontam que servidores da agência testaram positivo para covid-19, fato que desencadeou a medida da agência. Uma empresa cuiabana especializada neste tipo de desinfecção realiza o trabalho na agência que informou previsão de retorno na próxima quinta-feira (07). Medida preventiva Em nota encaminhada para Nativa News, o banco informou que a medida é preventiva e tem como objetivo evitar a propagação da doença. Enquanto as atividades da única agência da cidade não for retomada, o Bradesco orienta que os clientes utilizem os canais eletrônicos, postos de atendimento mas caso seja necessário, a orientação é que os clientes procurem as agencias em cidades próximas. Até a noite de terça-feira (5), a cidade registrou 124 casos de coronavírus, sendo que 2 pacientes em estado grave.

