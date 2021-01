Destaques 06/01/2021 05:47 Redação I Nativa News Censo previdenciário em Alta Floresta, Sinop e mais 6 cidades de MT vai até o dia 11 de janeiro Aposentados que moram na cidade e ainda não fizeram o recenseamento devem agendar o procedimento pelo site do MT Prev Aposentados conferindo documentos no censo presencial - Foto por: Assessoria Aposentados e pensionistas do Mato Grosso Previdência (MT Prev) que residem nas cidades de Cuiabá, Alta Floresta, Barra do Garças, Rondonópolis, Tangará da Serra, Sinop, e Vila Rica têm até o dia 11 de janeiro para comparecer presencialmente para o recadastramento do censo previdenciário. É necessário agendar o atendimento presencial pelo site do MT Prev (www.mtprev.mt.gov.br) ou pelo 0800-647-3633, e comparecer munido dos documentos atualizados exigidos. Para os aposentados e pensionistas que residem em locais distantes das cidades polo, ou que estão incapacitados de se locomover, ou com doença grave, é possível realizar o procedimento de forma online pelo portal do MT Prev. Todos os aposentados e pensionistas por morte, seja do Poder Executivo, ou militares, que tiveram os benefícios concedidos até o dia 30 de junho de 2020 devem realizar o recadastramento. O aposentado ou pensionista que não realizar o censo dentro do prazo final, que é 11 de junho de 2021, terá o benefício suspenso até a regularização junto ao MT Prev. A lista completa com o cronograma de agendamento por polo e de documentos necessários está disponível no portal www.mtprev.mt.gov.br.

Veja também sobre Mato Grosso Previdência Alta Floresta Sinop aposentados e pensionistas recadastramento Voltar + Destaques