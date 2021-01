Destaques 07/01/2021 05:40 G1MT Paranaíta tem 10 pacientes na fila de espera por leito da Covid-19, diz prefeito Foto: Divulgação O prefeito de Paranaíta Osmar Mandacaru, gravou um vídeo explicando a situação da saúde no município. Segundo ele, há cerca de 10 pacientes na fila de espera por um leito de Covid-19. Dos 11 leitos destinados à Covid-19 no município, nove estão ocupados. “Temos dois leitos à disposição. Fomos no hospital e vimos a situação. Tem cerca de 10 pessoas esperando para ser atendido. Então população de Paranaíta nos ajude, mantenham o distanciamento, usem máscara, só saiam de casa quando realmente precisarem”, ressaltou. O município vizinho que poderia dar apoio à saúde de Paranaíta, Alta Floresta, tem apenas um leito de Covid disponível. “Precisamos que vocês ajudem o setor público. Estamos vendo que vai chegar um momento que não vamos mais conseguir internar e lá fora também não tem mais leito” Até a tarde de ontem quarta-feira (6) foram notificados 660 casos de Covid-19 no município e nove mortes.

