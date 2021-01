Destaques 07/01/2021 05:43 Assessoria de Comunicação Vereadores e prefeito discutem proposta para reduzir cargos na prefeitura de Alta Floresta Foto: Assessoria de Imprensa Aconteceu na manhã de quarta-feira (06), na sala de reuniões da Câmara Municipal a primeira reunião do ano entre os vereadores e o prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba (PSDB). O objetivo da reunião foi discutir a proposta de reforma administrativa elaborada pelo Executivo Municipal. Nesta primeira reunião o prefeito, por meio de sua equipe, apresentou aos vereadores a reforma destacando a redução de 176 para 153 cargos. A reforma administrativa vai melhorar os valores dos vencimentos de cargos de confiança, no entanto, não irá elevar o gasto com pessoal. Segundo a equipe técnica do prefeito, mesmo com todas as mudanças feitas na estrutura de cargos e criação de novas secretarias, será possível economizar R$ 300,00 em relação ao que vinha sendo gasto com a estrutura atual. Após explanação e os vereadores fazerem suas observações, foi marcada para a próxima segunda-feira (11) a apresentação detalhada da reforma administrativa. O prefeito se comprometeu em protocolar o projeto de lei ainda esta semana para que os vereadores possam fazer o estudo detalhado das mudanças propostas pelo Executivo. Participaram da reunião os vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, presidente da Câmara Municipal, Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC), Adelson da Silva Rezende (PDT), Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do prefeito na Casa de Leis, Darli Luciano da Silva (PODE), Leonice Klaus dos Santos (PDT), Bernardo Patrício dos Santos (MDB), Francisca Ilmarli Teixeira (PT), Derci Paulo Trivesan (PSDB), Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos) e José Vaz Neto (PL). Além da assessoria jurídica da Câmara Municipal, e dos advogados Joel Quintela e Kleber Coutinho, procurador jurídico do município, a secretária de Educação, Lucinéia Martins de Matos, e Robson Quintino, secretário de governo, gestão e planejamento.

