Destaques 07/01/2021 11:02 Eliza Gund I Nativa News Nos próximos dias sentiremos o reflexo das festas de fim de ano, diz Secretaria de Saúde de AF sobre casos de Covid-19 Foto: Nativa News Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta esperam pico de casos de covid-19 no próximo dia 15 de janeiro, como reflexo das festividades de final de ano. O aumento significativo de casos desde a segunda quinzena de dezembro de 2020 gerou preocupações e novas medidas por parte da Secretaria de Saúde devem ser tomadas nos próximos dias. Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta esperam pico de casos de covid-19 no próximo dia 15 de janeiro, como reflexo das festividades de final de ano. O aumento significativo de casos desde a segunda quinzena de dezembro de 2020 gerou preocupações e novas medidas por parte da Secretaria de Saúde devem ser tomadas nos próximos dias.

Na última terça-feira (05) o secretário de saúde, Lauriano Antonio Barella apresentou para a imprensa local a equipe técnica da secretaria, mantendo o enfermeiro Sidney Leal na coordenação dos trabalhos de prevenção e combate à covid-19, trazendo a enfermeira Camila Sala Machado na direção de Atenção Básica, a enfermeira Flávia Alves na direção de saúde pública e José Aparecido na Vigilância Sanitária.

De acordo com a equipe técnica, Alta Floresta se encontra em classificação de risco moderado para alto. Uma das medidas tomadas pela nova gestão da pasta foi a retomada dos atendimentos 24h no centro de referência para síndromes gripais, a Unidade desaúde Ana Neri no setor B. "Estamos cientes de que a equipe de profissionais médicos ainda está reduzida, mas estamos tomando providências, apontou Camila Machado frisando que contatos já foram iniciados e que em breve novos médicos estarão compondo as equipes, assim agilizando os atendimentos.

Mesmo com a equipe reduzida e a grande demanda de casos de síndromes gripais, o coordenador garante que todos pacientes estão sendo atendidos e orientados sobre os cuidados. Ainda sobre imagens que circularam as redes sociais, com grande volume de pessoas aguardando atendimento, Sidney Leal frisa que grande parte dos atendimentos são de resfriados. "Não significa que todos são casos de covid, tem muitos casos que são simplesmente gripe, estão passando pelo médico e não está sendo coletado amostra por não ser necessário".

Aguardando um aumentos no número de infectados até o dia 15 de janeiro, novas medidas serão adotadas, de acordo com a diretora de saúde pública, Flávia Alves, as fiscalizações serão intensificadas, retomando nos finais de semana e no período noturno. Outras medidas devem ser tomadas após a conclusão de reuniões que acontecem entre as equipes.

Voltar + Destaques