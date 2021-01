Destaques 07/01/2021 15:22 Só Notícias/David Murba Com drogas de Alta Floresta membros de facção são presos pela PM em Sinop Foto: Divulgação A Polícia Militar prendeu, ontem à noite, em uma residência no bairro Boa Esperança, uma jovem, de 18 anos, e mais três suspeitos, de 18, 22 e 41 anos, acusados de tráficos de drogas. Foram apreendidos R$ 4 mil, 13 porções grandes de pasta base, um revólver e seis munições. Todos são integrantes de uma facção criminosa. A Agência Regional de Inteligência havia recebido informações que no local estava havendo a comercialização de drogas e fez o monitoramento. Em determinado momento, viu um dos suspeitos chegando com uma bolsa no imóvel. Uma viatura de apoio foi acionada e , quando o primeiro suspeito deixou a residência, foi abordado. Na revista pessoal, os militares encontraram uma porção de pasta base e, indagado sobre o que havia na bolsa que deixou no imóvel, confessou ter mais drogas. Os policiais entraram para fazer buscas e conseguiram localizar mais entorpecente, o dinheiro e detiveram os outros suspeitos. Eles confessaram que buscaram a droga em Alta Floresta para vender na cidade. No local ainda havia três menores e o Conselho Tutelar teve que ser acionado para as medidas necessárias.

