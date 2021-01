Banca volante retoma aplicação de prova prática de direção ainda este mês

A retomada será após a liberação orçamentária para pagamento das diárias dos servidores que atuam nas bancas volantes

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) esclarece que a aplicação dos exames práticos de direção no interior do Estado será retomada ainda em janeiro, após a liberação orçamentária para pagamento das diárias dos servidores que atuam nas bancas volantes.

A banca atuou até o dia 23 de dezembro de 2020, quando interrompeu a aplicação dos testes no interior em razão do fechamento do orçamento, que impossibilitou dar continuidade ao cronograma de viagens.

Por muitos anos, a banca volante do Detran-MT atuou com calendário iniciando sempre no mês de março, com intervalo entre as provas de até 90 dias em muitos municípios, pois a equipe da banca examinadora se deslocava sempre de Cuiabá para a aplicação dos testes no interior.

Sensível a esse cenário, a atual gestão formou 144 servidores em 2020 implantando bancas fixas em 27 municípios, ampliando a capacidade de atendimento de 30% para 70% da aplicação dos exames práticos de direção no Estado, proporcionando maior autonomia ao interior com a descentralização do serviço.

O Detran-MT ressalta ainda que a aplicação dos testes práticos de direção não foi interrompida nos municípios que contam com banca fixa, que são compostas por servidores lotados nas unidades do interior.

Para o primeiro semestre de 2021, o Detran-MT almeja ampliar a composição de novas bancas fixas, com a capacitação de mais servidores e, dessa forma, alcançar mais municípios com a aplicação de exames de forma contínua.