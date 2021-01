Destaques 08/01/2021 06:22 Mais 1.086 novos casos de Covid-19 em 24h; taxa de UTI sobe a 57% Os casos diários de contaminação por coronavírus estão em alta em Mato Grosso. Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde notificou mais 1.086 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Na quinta-feira (6), foram 2.072 casos da doença confirmados. Também nas últimas 24 horas, foram registradas 13 mortes provocadas pela Covid-19. A Secretaria de Saúde notificou, até a tarde desta quinta-feira (7), 186.831 casos confirmados da doença em Mato Grosso. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (42.044), Rondonópolis (12.986), Várzea Grande (12.891), Sinop (9.970), Sorriso (8.329), Tangará da Serra (8.114), Lucas do Rio Verde (7.730), Primavera do Leste (5.894), Cáceres (4.327) e Nova Mutum (3.895). No total, até agora, foram registradas 4.632 mortes em decorrência do coronavírus no Estado. Dos 186.831 casos confirmados, 5.791 pessoas estão em isolamento domiciliar e 175.567 estão recuperadas. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 233 internações em UTIs públicas e 248 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 57,82% para UTIs adulto e em 28% para enfermarias adulto. Um total de 153.651 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT). Atualmente, restam 425 amostras em análise laboratorial. RISCO "BAIXO" - Também nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde divulgou mais uma atualização do panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso. O Boletim Informativo nº 305 mostra que o Município de Salto do Céu (371 km a Oeste de Cuiabá) está na classificação de risco “moderado” para contaminação por coronavírus. Os demais 140 municípios estão na classificação de risco “baixo”. Segundo a secretaria, atualmente, nenhuma cidade de Mato Grosso é classificada com risco “muito alto”. De acordo com a definição dos riscos, é necessária a adoção de medidas restritivas para o controle da propagação do coronavírus nas cidades. Os indicadores de classificação de risco são atualizados duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras.

