Destaques 08/01/2021 07:24 Redação I Nativa News Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso alerta sobre golpe do boleto falso O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso pede a quem tenha recebido e-mails em nome da instituição que não os abra e alerta para a tentativa de usurpação de dados ou fraude. Em nota publicada a corporação “Informa que esse tipo de mensagem NÃO é de autoria do CBMMT. Os e-mails oficiais da Corporação sempre possuem o domínio "@cbm.mt.gov.br". Qualquer e-mail com domínio diferente NÃO é um meio oficial de comunicação. Para quaisquer dúvidas referentes à obtenção, renovação e atualização de Alvará do CBMMT, está disponível em nosso website o link Serviços Técnicos, além dos contatos da Diretoria de Segurança Contra Incêndio e Pânico (DSCIP): E-mail - dscip@cbm.mt.gov.br”

