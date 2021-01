Destaques 08/01/2021 10:51 Eliza Gund I Nativa News Silo de madeireira pega fogo e mobiliza bombeiros em Alta Floresta Foto: Divulgação A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros as 15h21 na tarde de ontem (07) no setor de industrias em Alta Floresta. O silo de armazenamento de serragem foi derrubado para a devida contenção do incêndio. De acordo com registro do corpo de bombeiros, ao chegar ao local a guarnição se deparou com o fogo de grande proporção, onde foi iniciado o combate, mas com algumas dificuldades, pois o silo estava suspenso do solo, aproximadamente 3 metros de altura, e estava pela metade de pó de serra, que é um material que queima lentamente em superfície, mas principalmente em profundidade. A única maneira de realizar a extinção sem mais riscos aos militares e trabalhadores que estavam ali ajudando, o silo foi derrubado ao chão, com a ajuda de uma pá carregadeira, pois já estava todo consumido pelo fogo, assim foi espalhado ao solo e o combate realizado, utilizando 10 mil litros de água e o apoio da pá carregadeira.

